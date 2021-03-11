Сестра українського боксера Василя Ломаченка Анастасія-майстер спорту міжнародного класу зі спортивної акробатики
Шанувальники Ломаченка в захваті від чудової фізичної форми Анастасії, повідомляє Politeka.net.
Дівчина, як і її брат, спортсменка – вона закінчила Київську муніципальну академію естрадного та циркового мистецтв імені Утьосова.
Анастасія зустрічалася з відомим українським боксером Денисом Берінчиком.
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Анастасія захопила своїх передплатників і фанатів Василя в соціальній мережі, виклавши знімки своєї чуттєвої фотосесії.
Також ми писали, що Василь Ломаченко назвав головну мету в боксі.
За словами Ломаченка, він хоче прославити ім'я свого батька і тренера Анатолія Миколайовича.
"У боксі я хочу показати, що це не тільки бійка, в якій зійшлися два боксери. Хотілося б продемонструвати людям, що це шоу, яке цікаво дивитися. Хочеться, щоб глядачі від початку до кінця перебували в поєдинку. Для цього, звичайно ж, потрібно бути трохи актором.
Я просто хочу вписати своє ім'я в історію боксу. Навіть не своє ім'я, а прізвище мого батька - Ломаченка, як геніального тренера. Це моя головна мета", - передає слова Ломаченка Fightnews.
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