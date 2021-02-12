Абсолютний чемпіон світу з боксу в легкій вазі, який переміг українця Василя Ломаченка, Теофімо Лопес записав відео для українців

Відео в Instagram опублікував український юрист Лопеса-молодшого Микола Ковальчук.



"Всім привіт. Це Теофімо Лопес. Хочу подякувати всім своїм фанатам, всім, хто мене підтримує в Україні. Слава Україні!"- сказав Лопес.

Фразу " Слава Україні!" він вимовив українською. Відео можна подивитися тут.

Раніше ми писали, що Теофімо Лопес різко прокоментував слова Василя Ломаченка, який заявив, що не згоден з поразкою в їхньому бою.

Американець заявив, що Ломаченко знає про те, що програв поєдинок, але йому важко прийняти цей результат, оскільки він майже не програвав протягом своєї аматорської і професійної кар'єри.

Нагадавши, гучна поразка Ломаченка в бою з Лопесом, Лебедєв назвав вирішальну причину: "це було..."

Як повідомляла Politeka, Усик назвав головну причину поразки Ломаченка: "теофімо допомогли"

Також Politeka писала, що розсекречені плани Ломаченка після перемоги над Кемпбеллом: "має відбутися бій».