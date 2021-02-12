Абсолютний чемпіон світу з боксу в легкій вазі, який переміг українця Василя Ломаченка, Теофімо Лопес записав відео для українців
Відео в Instagram опублікував український юрист Лопеса-молодшого Микола Ковальчук.
"Всім привіт. Це Теофімо Лопес. Хочу подякувати всім своїм фанатам, всім, хто мене підтримує в Україні. Слава Україні!"- сказав Лопес.
Фразу " Слава Україні!" він вимовив українською. Відео можна подивитися тут.
Раніше ми писали, що Теофімо Лопес різко прокоментував слова Василя Ломаченка, який заявив, що не згоден з поразкою в їхньому бою.
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Американець заявив, що Ломаченко знає про те, що програв поєдинок, але йому важко прийняти цей результат, оскільки він майже не програвав протягом своєї аматорської і професійної кар'єри.
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