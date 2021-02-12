Абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе, победивший украинца Василия Ломаченко, Теофимо Лопес записал видео для украинцев
Видео в Instagram опубликовал украинский юрист Лопеса-младшего Николай Ковальчук.
"Всем привет. Это Теофимо Лопес. Хочу поблагодарить всех своих фанатов, всех, кто меня поддерживает в Украине. Слава Украине!" – сказал Лопес.
Фразу "Слава Украине!" он произнес на украинском. Видео можно посмотреть здесь.
Ранее мы писали, что Теофимо Лопес резко прокомментировал слова Василия Ломаченко, который заявил, что не согласен с поражением в их бою.
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Американец заявил, что Ломаченко знает о том, что проиграл поединок, но ему тяжело принять этот результат, поскольку он почти не проигрывал на протяжении своей аматорской и профессиональной карьеры.
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