Сестра украинского боксера Василия Ломаченко Анастасия - мастер спорта международного класса по спортивной акробатике

Поклонники Ломаченко в восторге от превосходной физической формы Анастасии, сообщает Politeka.net.

Девушка, как и ее брат, спортсменка – она ​​закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств имени Утесова.

Анастасия встречалась с известным украинским боксером Денисом Беринчиком.

Анастасия восхитила своих подписчиков и фанатов Василия в социальной сети, выложив снимки своей чувственной фотосессии.

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По словам Ломаченко, он хочет прославить имя своего отца и тренера Анатолия Николаевича.



"В боксе я хочу показать, что это не только драка, в которой сошлись два боксера. Хотелось бы продемонстрировать людям, что это шоу, которое интересно смотреть. Хочется, чтобы зрители от начала до конца находились в поединке. Для этого, конечно же, нужно быть немного актером.

Я просто хочу вписать свое имя в историю бокса. Даже не свое имя, а фамилию моего отца - Ломаченко, как гениального тренера. Это моя главная цель", - передает слова Ломаченко Fightnews.

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