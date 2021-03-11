Сестра украинского боксера Василия Ломаченко Анастасия - мастер спорта международного класса по спортивной акробатике

Поклонники Ломаченко в восторге от превосходной физической формы Анастасии, сообщает Politeka.net.

Девушка, как и ее брат, спортсменка – она ​​закончила Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств имени Утесова.

Анастасия встречалась с известным украинским боксером Денисом Беринчиком.

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Анастасия восхитила своих подписчиков и фанатов Василия в социальной сети, выложив снимки своей чувственной фотосессии.

Также, мы писали, что украинский боксер Василий Ломаченко назвал главную цель в боксе.

По словам Ломаченко, он хочет прославить имя своего отца и тренера Анатолия Николаевича.

"В боксе я хочу показать, что это не только драка, в которой сошлись два боксера. Хотелось бы продемонстрировать людям, что это шоу, которое интересно смотреть. Хочется, чтобы зрители от начала до конца находились в поединке. Для этого, конечно же, нужно быть немного актером.

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Я просто хочу вписать свое имя в историю бокса. Даже не свое имя, а фамилию моего отца - Ломаченко, как гениального тренера. Это моя главная цель", - передает слова Ломаченко Fightnews.

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