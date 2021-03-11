В Україні очікується погіршення погодних умов

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з прогнозу синоптика Наталії Діденко, який вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

За словами фахівця, потужна циклонічна система з атмосферними фронтами переміщається зараз із Західної Європи в напрямку Східної, в Україну.

"Завтра, 12 березня, атмосферний фронт принесе в більшість наших областей сніг, мокрий сніг, хуртовини, налипання мокрого снігу, на Заході - переважно дощ і мокрий сніг.

До Харківщини, Дніпропетровщини волога повітряна маса дійде хіба аж пізно ввечері або вже 13-го березня", - поділилася Діденко.

Синоптик також зазначила, що опадів не очікується в Криму, Запоріжжі та на Донбасі.

Стовпчики термометрів протягом п'ятниці коливатимуться близько нуля, на сході до -3 градусів, у західній частині поступово теплішатимуть, до +4 + 7 градусів.

Киян чекають погані новини-весь день буде дути сильний вітер і очікується мокрий сніг.

За словами синоптика, жителям регіонів, де очікується негода, не варто планувати поїздки на особистому транспорті.



Але є і хороші новини. Діденко пообіцяла, що потепління в Україні настане вже на цих вихідних.

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