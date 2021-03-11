На могилі відомого стиліста, близького друга Пугачової і Кіркорова творяться непристойності

Як передає Politeka.net, відомий стиліст Олександр Шевчук знайшов спокій в Умані. На могилі, де спочиває його прах, представники ЛГБТ стали все частіше навідуватися до покійного, пише «Газета Експрес».

Серед одностатевих пар вже існує легенда, ніби дух Шевчука допомагає розв'язувати проблеми. Вони приходять на могилу до знаменитості, і просять у духа Шевчука для себе всіляких благ і допомоги. Жертвоприношенням вважається те, що могло врятувати знаменитості життя: тюбики з анальним мастилом.

Для того, щоб прохання точно було почуте геї залишаються на могилі на ніч, щоб задобрити дух святого, яким нарекли Шевчука.

Відомо, що знаменитий стиліст Олександр Шевчук помер 24 січня в 54 річному віці, після вечірки, яка проходила у нього вдома.

У Шевчука відкрилася анальна кровотеча, яка, попри всі зусилля медиків, призвела до смерті відомого стиліста.

Тіло кремували в Москві, а урну з прахом родичі відвезли на батьківщину Шевчука — В Умань.

Композитор Ірина Грибуліна переживала, що не зможе відвідувати прах свого друга. Попри те, що близькі заявили, що через непростий характер Шевчук був ображений на весь шоу-бізнес. На його похоронах зірки говорили про нього виключно в позитивному ключі, а багато, як, наприклад, Анастасія Стоцька, плакала навзрид.

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