Після початку весни популярні артистки стали ділитися ніжними весняними образами з квітами
Популярні виконавиці кожен день поповнюють свої профілі в Instagram, щоб привертати увагу до себе і показувати найцікавіші і яскраві фото. У нових образах зірки найчастіше постають, коли готуються до виступів або свят.
Не так давно відомі виконавиці і телеведучі поділилися серією кадрів у весняному і ніжному стилі після 8-го березня. Леся Нікітюк, Тіна Кароль, Катя Осадча і багато інших виконавиці змінилися, підкорюючи ніжністю з квітами в руках.
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"Весни вам в😍 подивіться, які дівчата красуні з квітами. Які квіти любите ви?",- сказано на сторінці «Життя відомих людей».
"lesia_nikituk найкраща! Навіщо дарують маленькі букети? У мене тут прям Гаваї💐; дуууже люблю проліски, але тільки в полісадник. І ромашки❤; найкрасивіші очаровашки❤; а Леся сходила на ринок?; Спочатку подумала, що Арзамасова, а виявляється Осадча. Вид Лускокрилі. Стилістам і візажистам великий respect!; Тіна найкрасивіша і справжня🔥❤️", - пишуть фанати.
Трохи раніше Тіна Кароль також показала свою чуттєву сторону і в черговий раз нагадала, що може бути дуже пристрасною. Співачка завмерла перед камерою в білому ліфчику у вигляді топа на тонких лямках і з глибоким декольте, яке так і приковує до себе увагу.
Кароль нахилилася вперед, злегка відкинувши голову і відкривши рот, що додало її образу нотку млосності.
Нагадавши, чуттєва Кароль в одній кофті показала свої головні таланти: "як Вітні Х'юстон!".
Як повідомляла Politeka, неприємна НП на концерті Тіни Кароль, співачка не змогла стримати емоцій: "ви думаєте, їм зійде це з рук?"..
Також Politeka писала, що Тіна Кароль раптово влаштувала спекотний стриптиз, знімаючи з себе останнє: "мене довго просити не варто...".