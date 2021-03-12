Після початку весни популярні артистки стали ділитися ніжними весняними образами з квітами

Популярні виконавиці кожен день поповнюють свої профілі в Instagram, щоб привертати увагу до себе і показувати найцікавіші і яскраві фото. У нових образах зірки найчастіше постають, коли готуються до виступів або свят.

Не так давно відомі виконавиці і телеведучі поділилися серією кадрів у весняному і ніжному стилі після 8-го березня. Леся Нікітюк, Тіна Кароль, Катя Осадча і багато інших виконавиці змінилися, підкорюючи ніжністю з квітами в руках.

"Весни вам в😍 подивіться, які дівчата красуні з квітами. Які квіти любите ви?",- сказано на сторінці «Життя відомих людей».

"lesia_nikituk найкраща! Навіщо дарують маленькі букети? У мене тут прям Гаваї💐; дуууже люблю проліски, але тільки в полісадник. І ромашки❤; найкрасивіші очаровашки❤; а Леся сходила на ринок?; Спочатку подумала, що Арзамасова, а виявляється Осадча. Вид Лускокрилі. Стилістам і візажистам великий respect!; Тіна найкрасивіша і справжня🔥❤️", - пишуть фанати.

Трохи раніше Тіна Кароль також показала свою чуттєву сторону і в черговий раз нагадала, що може бути дуже пристрасною. Співачка завмерла перед камерою в білому ліфчику у вигляді топа на тонких лямках і з глибоким декольте, яке так і приковує до себе увагу.

Кароль нахилилася вперед, злегка відкинувши голову і відкривши рот, що додало її образу нотку млосності.