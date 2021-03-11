Знаменита американська топ-модель Емілі Ратаковскі народила свого первістка

Як повідомляє Politeka.net, красуня поділилася радісною новиною на своїй сторінці в Instagram.

Як з'ясувалося, Ратаковскі народила ще 8 березня, проте вирішила не відразу повідомляти про це громадськості. У своєму пості модель розповіла, що вони з чоловіком вирішили назвати дитину Сильвестр.

"Слай з'явився на світ 3/8/21 в найбільш сюрреалістичний, красивий і наповнений любов'ю ранок в моєму житті", - зворушливо написала зірка.

Модель також не могла не поділитися з шанувальниками знімком зі своїм малюком. На фото модель сидить на дивані і тримає малюка на руках. При цьому, зухвала Емілі не стала зраджувати собі, і на фото постала оголеною.

Шанувальники та інші знаменитості тут же почали вітати новоспечену маму в коментарях.

Відзначимо, що батьком дитини став чоловік Ратаковскі, продюсер Себастьян Бір-Макклард. Минулого місяця пара відзначила 3 роки з дня свого весілля. Цікаво, що на момент одруження вони були разом всього пару тижнів.

Додамо, що незважаючи на те, що дитину назвали Сильвестр, модель планує не розкривати її стать до 18-річчя. За її задумом, дитина повинна сама з нею визначитися.

"Люди набагато складніше, і їх визначають не геніталії", - поділилася модель.

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