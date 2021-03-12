Багатоповерховий житловий будинок загорівся в Анапі (Краснодарський край РФ)

Як повідомило регіональне управління МНС, про пожежу на вулиці Блакитна в службу повідомили о 3:19. Займання сталося на мансардному поверсі восьмиповерхового житлового будинку.

За інформацією МНС, є загроза поширення вогню. Мешканців евакуюють, для них підготували пункти тимчасового розміщення.

За попередніми даними, постраждалих немає.

До 5:30 мск вогонь поширився на площі 1,5 тис. кв. м. Потім вона збільшилася до 1,8 тис. кв. м.

Кадри події очевидці публікують в соціальних мережах. Можна помітити, що будівля буквально перетворилася на факел. Жителі Анапи пишуть, що місто затягнуло димом.

НП сколихнуло все місто.

«Кошмар. Бідні люди", "Це жесть звичайно. Дай Бог, щоб без жертв", "Божечки, як страшно", "Кошмар, бідні люди", - пишуть в мережі.

Оголошено підвищений ранг пожежі. До ліквідації пожежі залучено 130 осіб і 34 одиниць техніки, в тому числі від МНС Росії 95 осіб, 23 одиниць техніки. Ліквідація вогню триває.

Нагадаємо, раніше в результаті пожежі в житловому будинку в Єкатеринбурзі загинули вісім осіб, у тому числі одна дитина. Місцеві ЗМІ повідомляли, що мешканка квартири на дев'ятому поверсі просила про допомогу в соцмережах - вона писала в "Твіттері", що знаходиться під замком з дитиною і задихається, просила викликати пожежників.

Нагадаємо, люди опинилися у вогняному полоні масштабної пожежі, кадри трагедії.

Як повідомляла Politeka, готель з росіянами згорів дотла на популярному курорті: деталі і кадри вогняного НП.

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