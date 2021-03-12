Многоэтажный жилой дом загорелся в Анапе (Краснодарский край РФ)

Как сообщило региональное управление МЧС, о пожаре на улице Лазурная в службу сообщили в 3:19. Возгорание произошло на мансардном этаже восьмиэтажного жилого дома.

По информации МЧС, есть угроза распространения огня. Жильцов эвакуируют, для них подготовили пункты временного размещения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

К 5:30 мск огонь распространился на площади 1,5 тыс. кв. м. Затем она увеличилась до 1,8 тыс. кв. м.

Кадры происшествия очевидцы публикуют в социальных сетях. Можно заметить, что здание буквально превратилось в факел. Жители Анапы пишут, что город затянуло дымом.

ЧП всколыхнуло весь город.

«Кошмар. Бедные люди», «Это жесть конечно. Дай Бог, чтоб без жертв», «Божечки, как страшно», «Кошмар, бедные люди», - пишут в Сети.

Объявлен повышенный ранг пожара. К ликвидации пожара привлечено 130 человек и 34 единиц техники, в том числе от МЧС России 95 человек, 23 единиц техники. Ликвидация огня продолжается.

Напомним, ранее в результате пожара в жилом доме в Екатеринбурге погибли восемь человек, в том числе один ребенок. Местные СМИ сообщали, что жительница квартиры на девятом этаже просила о помощи в соцсетях - она писала в "Твиттере", что находится взаперти с ребенком и задыхается, просила вызвать пожарных.

Напомним, люди оказались в огненном плену масштабного пожара, кадры трагедии.

Как сообщала Politeka, отель с россиянами сгорел дотла на популярном курорте: детали и кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что пожар в многоэтажке доме унес жизни 8 человек, люди молили о помощи в соцсетях: "Я с ребенком взаперти", фото