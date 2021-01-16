Гостиница на популярном курорте, которая пользуется спросом среди туристов, за считанные минуты сгорела дотла
Об этом пишут российские СМИ.
ЧП произошло на Занзибаре (Танзания). Так, отель Blue Bahari, в котором проживали российские туристы, полностью выгорел.
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По информации журналистов, пожар случился в населенном пункте Пвани-Мчагани. Как рассказывают очевидцы, сперва загорелось соседнее здание, затем огонь по крышам из пальмовых листьев перекинулся на Blue Bahari.
К счастью, в результате пожара никто не пострадал, всех туристов перевезли в другие отели по близости.
Другой очевидец рассказал, что огненное ЧП произошло около трех часов ночи по местному времени.
"Я первый по счастливой случайности заметил пожар и начал всех будить. Он начался с соседнего отеля, там велись работы какие-то. Были взрывы. У нашего отеля все крыши из соломы, поэтому за 27 минут дотла сгорела примерно половина корпусов и ресепшен", - цитирует очевидца портал Life Shot.
Эвакуация настолько быстра прошла, что российские туристы не успели даже забрать из отеля свои личные вещи.
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Трагедия произошла 12 января, а погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах.
Отмечается, что ребенок скончался в ходе реанимационных мероприятий. Еще один несовершеннолетний (ему примерно 16 лет) госпитализирован в состоянии средней тяжести.
Очаг возгорания располагался рядом с диваном. Предположительно, в квартире использовались горелки, также там было обнаружено много окурков.
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