"Сперва загорелось соседнее здание, затем огонь по крышам из пальмовых листьев..."

Гостиница на популярном курорте, которая пользуется спросом среди туристов, за считанные минуты сгорела дотла

Об этом пишут российские СМИ.

ЧП произошло на Занзибаре (Танзания). Так, отель Blue Bahari, в котором проживали российские туристы, полностью выгорел.

По информации журналистов, пожар случился в населенном пункте Пвани-Мчагани. Как рассказывают очевидцы, сперва загорелось соседнее здание, затем огонь по крышам из пальмовых листьев перекинулся на Blue Bahari.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал, всех туристов перевезли в другие отели по близости.

Другой очевидец рассказал, что огненное ЧП произошло около трех часов ночи по местному времени.

"Я первый по счастливой случайности заметил пожар и начал всех будить. Он начался с соседнего отеля, там велись работы какие-то. Были взрывы. У нашего отеля все крыши из соломы, поэтому за 27 минут дотла сгорела примерно половина корпусов и ресепшен", - цитирует очевидца портал Life Shot.

Эвакуация настолько быстра прошла, что российские туристы не успели даже забрать из отеля свои личные вещи.

Ранее мы рассказывали, что в Екатеринбурге пожар унес жизни 8 человек.

Трагедия произошла 12 января, а погибшие были обнаружены в квартирах на втором, пятом и девятом этажах.

Отмечается, что ребенок скончался в ходе реанимационных мероприятий. Еще один несовершеннолетний (ему примерно 16 лет) госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Очаг возгорания располагался рядом с диваном. Предположительно, в квартире использовались горелки, также там было обнаружено много окурков.

Напомним, ЧП на Рождество в Киеве: огонь полностью охватил кафе

Как сообщала Politeka, Трагический пожар разгорелся в канун Рождества, на пепелище нашли тело человека

Также Politeka писала, что Мощное пламя охватило отель с украинскими туристами, срочно слетелись спасатели