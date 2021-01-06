Ночью 6 января сгорел трехэтажный коттедж, в котором жили украинские туристы

Так, на Ивано-Франковщине, в селе Поляница Яремчанского городского совета вспыхнул отель. Информация о возгорании в Службу спасения поступила в 3:48 среды. Об этом сообщает Управление ГСЧС Украины в области.

Первыми тревогу забили хозяева отеля, они вывели 25 человек на свежий воздух еще до прибытия спасателей.

Пожарные же застали уже полностью охваченное огнем здание, которое загорелось как факел. Площадь пожара составила 250 кв. м. В то же время существовала угроза опрокидывания огня на соседние помещения.

Как отмечают, коттедж был полностью охвачен огнем — пожар удалось ликвидировать через 3 часа, около 7:00. Тушение пожара осложнялось высокой пожарной нагрузкой и порывами ветра, однако спасателям удалось предотвратить распространение огня на соседние здания.

Отмечается, что к ликвидации масштабного пожара привлекали пожарных Государственной пожарно-спасательной части №9 г. Яремче, пожарных с Поляницы, на помощь позвали и коллег из Ворохты, Буковеля, Делятина и даже дежурную смену оперативно-координационного центра Управления ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

В целом это 24 спасателей личного состава ГСЧС Украины и 8 единиц специальной техники.

Напомним, многоэтажка загорелась в Киеве, спасатели устроили срочную эвакуацию.

Как сообщала Politeka, в Киеве полыхает здание, рядом много аммиака.