Потяг "Укрзалізниці" загорівся під час руху

НП сталася на залізничній станції міста Радивилів Рівненської області. Про це повідомляє Рoliteka.net з посиланням на прес-службу ДСНС.

електропоїзд сполученням Миколаїв-Івано-Франківськ-Рахів загорівся 2 січня.

На місці рятувальники встановили, що загоряння сталося в кузові номер 1, другої секції в районі мотор-компресора редуктора в середині кузова локомотива.

Пожежники оперативно за допомогою вогнегасників ліквідували загоряння. І подали водяний ствол на охолодження мотор-компресора. Пожежі вдалося не допустити.

Жертв і постраждалих серед пасажирів і персоналу електропоїзда немає.

Електропоїзд складався з 12 вагонів в яких знаходилося 228 пасажирів і 26 провідників.

Усіх пасажирів евакуювали працівники поліції спільно з працівниками залізниці.

Всі обставини даної події встановлюються.

На жаль, подібна НП на "Укрзалізниці" відбувається не вперше. Нагадаємо, на Полтавщині на Різдво 25 грудня загорівся вагон. Тоді уникнути трагедії не вдалося. Під час гасіння рятувальники виявили у вагоні тіла двох осіб.

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