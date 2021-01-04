Поезд «Укрзализныци» загорелся во время движения

ЧП произошло на железнодорожной станции города Радивилов Ровенской области. Об этом сообщает Рoliteka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов загорелся 2 января.

На месте спасатели установили, что возгорание произошло в кузове номер 1, второй секции в районе мотор-компрессора редуктора в середине кузова локомотива.

Пожарные оперативно с помощью огнетушителей ликвидировали возгорание. И подали водяной ствол на охлаждение мотор-компрессора. Пожары удалось не допустить.

Жертв и пострадавших среди пассажиров и персонала электропоезда нет.

Электропоезд состоял из 12 вагонов в которых находилось 228 пассажиров и 26 проводников.

Всех пассажиров эвакуировали работники полиции совместно с работниками железной дороги.

Все обстоятельства данного происшествия устанавливаются.

К сожалению, подобное ЧП на "Укрзализныци" происходит не впервые. Напомним, на Полтавщине на Рождество 25 декабря загорелся вагон. Тогда избежать трагедии не удалось. Во время тушения спасатели обнаружили в вагоне тела двух человек.

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