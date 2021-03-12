У четвер ввечері, 11 березня, на заводі електромобілів Tesla в місті Фрімонт, штат Каліфорнія (США) спалахнула пожежа
Вогнем охопило штампувальний верстат, що виробляє автомобілі, повідомляє Маркет Watch.
"Пожежа була локалізована в штампувальній машині (Giga Press) для виробництва автомобілів. Причина загоряння-контакт розплавленого алюмінію і гідравлічної рідини. Гідравлічна рідина була визначена як джерело пожежі", - йдеться в повідомленні пожежної служби Фремонта.
Повідомлень про постраждалих не надходило.
Відео з новинного вертольота показало, що пожежа була загашена, було видно тільки невеликі цівки диму.
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Згідно з новинним блогом Electrek, Giga Press-це гігантська ливарна машина, яка була встановлена на заводі у Фремонті в минулому році і використовується для штампування великих деталей кузова автомобілів. Відзначається, що пошкодження Giga Press може вплинути на виробництво, але в якій мірі поки невідомо.
На заводі в Фремонті працює близько 10 000 чоловік, і він виробляє електромобілі Model S, Model 3, Model X і Model Y.
Ще одна невелика пожежа сталася на об'єкті в серпні 2018 року, в результаті чого ніхто не постраждав і не вплинуло на виробництво.
Завод у Фремонті був зупинений на два дні минулого місяця через "брак запчастин", як повідомив генеральний директор Ілон Маск.
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