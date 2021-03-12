В четверг вечером, 11 марта, на заводе электромобилей Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния (США) вспыхнул пожар
Огнем охватило штамповочный станок, производящий автомобили, сообщает Мarket Watch.
«Пожар был локализован в штамповочной машине (Giga Press) для производства автомобилей. Причина возгорания - контакт расплавленного алюминия и гидравлической жидкости. Гидравлическая жидкость была определена как источник пожара», - говорится в сообщении пожарной службы Фремонта.
Сообщений о пострадавших не поступало.
Видео с новостного вертолета показало, что пожар был потушен, были видны только небольшие струйки дыма.
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Согласно новостному блогу Electrek, Giga Press - это гигантская литейная машина, которая была установлена на заводе во Фремонте в прошлом году и используется для штамповки крупных деталей кузова автомобилей. Отмечается, что повреждение Giga Press может повлиять на производство, но в какой степени пока неизвестно.
На заводе в Фремонте работает около 10 000 человек, и он производит электромобили Model S, Model 3, Model X и Model Y.
Еще один небольшой пожар произошел на объекте в августе 2018 года, в результате чего никто не пострадал и не повлияло на производство.
Завод во Фремонте был остановлен на два дня в прошлом месяце из-за «нехватки запчастей», как сообщил генеральный директор Илон Маск.
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