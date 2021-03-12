В четверг вечером, 11 марта, на заводе электромобилей Tesla в городе Фримонт, штат Калифорния (США) вспыхнул пожар

Огнем охватило штамповочный станок, производящий автомобили, сообщает Мarket Watch.

«Пожар был локализован в штамповочной машине (Giga Press) для производства автомобилей. Причина возгорания - контакт расплавленного алюминия и гидравлической жидкости. Гидравлическая жидкость была определена как источник пожара», - говорится в сообщении пожарной службы Фремонта.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Видео с новостного вертолета показало, что пожар был потушен, были видны только небольшие струйки дыма.

Firefighters are responding to a fire at the Tesla Fremont Factory https://t.co/jZI5JZrXnV — KTVU (@KTVU) March 12, 2021

Согласно новостному блогу Electrek, Giga Press - это гигантская литейная машина, которая была установлена ​​на заводе во Фремонте в прошлом году и используется для штамповки крупных деталей кузова автомобилей. Отмечается, что повреждение Giga Press может повлиять на производство, но в какой степени пока неизвестно.

На заводе в Фремонте работает около 10 000 человек, и он производит электромобили Model S, Model 3, Model X и Model Y.

Еще один небольшой пожар произошел на объекте в августе 2018 года, в результате чего никто не пострадал и не повлияло на производство.

Завод во Фремонте был остановлен на два дня в прошлом месяце из-за «нехватки запчастей», как сообщил генеральный директор Илон Маск.

Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым видно с разных концов города, кадры.

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