Популярна українська телеведуча Лесі Нікітюк зізналася, як її засмутили результати медичного обстеження

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка зараз на плановій перевірці стану організму в Туреччині, і поділилася деякими результатами, які її засмутили.

Нікітюк вже пройшла ряд лікарів, зробила кардіограму та УЗД молочних залоз. Однак найбільш непростим виявився візит до дієтолога. Схоже, попереду на телеведучу чекає дієта.

"Мій останній десерт. Сьогодні була у дієтолога, у мене 28% жиру, 10,5% на животі. Так шо, будьмо! Гей!» ,- сказала Леся, розламуючи ложкою хрустку карамельну скоринку крем-брюле.

Зазначимо, медичне обстеження Леся Нікітюк проходить в клініці в Стамбулі. Телеведуча вирушила на щорічну перевірку разом зі своєю мамою.

"Найбільше я переживаю за батьків, тому що вони в такому віці, що постійно хворіють», - зазначила Леся.

Не упускає Нікітюк і похвалитися своєю фігурою. Так, Леся дала спеку, позуючи в одній нижній білизні у ванній в своєму готельному номері. Блондинка продемонструвала перед дзеркалом апетитну фігурку в бюстгальтері з чорним бантом і стрінгах, спокусливо сиділи на її стегнах.

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