Відома співачка Ані Лорак позувала на вечірці разом з колишнім чоловіком Муратом Налчаджіоглу

Як передає Politeka.net, відео опублікували на сторінці "світська Хронік" в Instagram (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

На опублікованих кадрах Мурат кружляє дочку на руках, після чого дівчинка кличе маму, і всі втрьох, обнявшись, вони посміхаються фотографам. Знаменитості з'явилися на вечірці у Наталії Гордієнко і Філіпа Кіркорова, які співатимуть на "Євробаченні - 2021", представляючи Молдову.

Мабуть, після гучного розлучення пара все ж змогла налагодити відносини. У всякому разі на відео Лорак виглядає щасливою і радісною.

Шанувальники співачки, розчаровані таким поворотом у відносинах Лорак і Мурата стали видавати свої передбачення. А деякі допустили, що Лорак заради дочки помирилася з колишнім чоловіком.

"Дивлячись на його вираз обличчя здається, що дружить тільки Лорак😆", "Це цілком нормально. Головне, що обидва щасливі. Соня рада ❤️", "Його реакція неоднозначна", "Колишніх чоловіків не буває, яка дружба?", "Справа життєва, ангелів не існує на жаль, особливо серед чоловіків. Такими вже вони створені! Але і без них ніяк!😨 😄 ", "Правильно зробила, значить так кращої їй і дитині", "Перебісилися, і знову разом! Буває", "Через місяць буде плакати, знову хайп, мало зраджував, зрозумів, що годувати альфонса нікому крім Лорак, повернувся 😂", - писали в коментарях під відео.

Ані Лорак офіційно розлучилася зі своїм чоловіком Муратом Налчаджіоглу після десяти років шлюбу. Причиною розлучення, за непідтвердженою інформацією, стала зрада Мурата, про яку дізналася знаменита співачка.

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