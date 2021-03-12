Известная певица Ани Лорак позировала на вечеринке вместе с бывшим мужем Муратом Налчаджиоглу

Как передает Politeka.net, видео опубликовали на страничке "Светская хроник" в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

На опубликованных кадрах Мурат кружит дочь на руках, после чего девочка зовет маму, и все втроем, обнявшись, они улыбаются фотографам. Знаменитости появились на вечеринке у Натальи Гордиенко и Филлипа Киркорова, которые будут петь на "Евровидении - 2021", представляя Молдову.

Видимо, после громкого развода пара все же смогла наладить отношения. Во всяком случае на видео Лорак выглядит счастливой и радостной.

Поклонники певицы, разочарованные таким поворотом в отношениях Лорак и Мурата стали выдавать свои предсказания. А некоторые допустили, что Лорак ради дочери помирилась с бывшим мужем.

"Глядя на его выражение лица кажется, что дружит только Лорак😆", "Это вполне нормально. Главное, что оба счастливы. Соня рада ❤️", "Его реакция неоднозначна", "Бывших мужей не бывает, какая дружба?", "Дело житейское, ангелов не существует к сожалению, особенно среди мужчин. Такими уж они созданы! Но и без них никак!😨😄", "Правильно сделала, значит так лучшей ей и ребёнку", "Перебесились, и опять вместе! Бывает", "Через месяц будет плакать, опять хайп, мало изменял, понял что кормить альфонса некому кроме Лорак, вернулся😂", - писали в комментариях под видео.

Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу после десяти лет брака. Причиной развода, по неподтвержденной информации, стала измена Мурата, о которой узнала знаменитая певица.

Напомним, что запроданка Лорак осчастливит тысячи россиян в разных городах: "Мои дорогие, приглашаю".

Как сообщала Politeka, Ани Лорак помирилась с экс-мужем Муратом, новые кадры семейной идиллии: "И не разводились...".

Также Politeka писала, что запроданка Лорак осчастливит тысячи россиян в разных городах: "Мои дорогие, приглашаю".