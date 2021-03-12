Відома модель Анастасія Покрещук, зірка "Від пацанки до панянки", показала процес навчання танцю шаффл
Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram Анастасія Покрещук розмістила запис відео, в якому разом з тренером танцює під динамічну музику шаффл. Динамічний і заводний легкий танець не дається Анастасії, вже кілька місяців дівчина намагається навчитися рухатися як пір'їнка, однак, щось йде не так, (щоб подивитися весь ролик, доскролльте сторінку до кінця).
Анастасія і сама все це бачить:
"Я добре починаю, але далі щось йде не так😂 зате весело😂", - підписала вона відеоролики.
У них видно, що дівчина повільні рухи робить непогано, але ось коли доходить до швидких рухів, тут і починаються проблеми, плюс розбіжність з ритмом музики. Шанувальники в Анастасії щодо її танців мають дуже неоднозначну думку. Хтось підтримує дівчину, зі зміненою зовнішністю, інші вважають мало не мотиватором своїм, інші ж просто насміхаються, знаходячи в Покрищук безліч недоліків.
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Щоб побачити більше гортайте карусель:
А ось тренер сподобався всім, і хейтерам, і шанувальникам Покрищук.
"Хлопець молодець 👏", "Тренер молодець", "Хлопчик-Профі!!", "Він класно танцює🔥така легкість в русі🔥 хлопець симпатюля. І такий легкий!", "Пацан напевно теж не з першого разу так навчився! А вже який танець вивчати...це справа кожного".
Деяких зацікавило, чому Анастасія задалася метою вивчити саме такий танець:
"Поки що ноги мат*ком", "Визнати свою унікальну дерев'янність. І зрозуміти, що можливо ви будете добре малювати", "А чому саме такий танець? А не щось більш жіночне стрипаластика або pole dense?? Такі Танці Підлітки років 12 танцюють", "Рухаєшся як дерев'яна 😂 😂 😂 😂"," На інопланетянина схожа", "ти молодець, що намагаєшся напевно, але це просто пипець 😂 😂 😂", "Тільки руки, їх потрібно якось грамотно прилаштувати в танець", "Досить-таки не погано👏", "Така страшна, капец 😮", - відгукнулися в коментарях фоловери.
Варто сказати, що Анастасія займається собою і вкладає фінанси у свій мега незвичайний вигляд. Дівчина не гребує в розмовній мові вживати матюки, ніж, мабуть, має певну категорію фоловерів. На цей момент підписників у епатажної красуні понад 255 тисяч осіб.
Нагадаємо, що зірка "Від пацанки до панянки" Покрещук розлютилася через зауваження про свою зовнішність: "розглядай своє обличчя".
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