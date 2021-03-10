Известная модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", рассказала о случае, который с ней произошел

Звезда ТВ прославилась своей необычной внешностью, пишет Politeka.net. Покрещук "накачала" себе скулы и губы, а также покрасила волосы в розовый цвет.

Внешность звезды вызывает разную реакцию не только у пользователей сети, но и простых прохожих. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы. Осторожно, присутствует нецензурная лексика)

Анастасия рассказала, что к ней подошла женщина и поинтересовалась, зачем эти "штучки" на лице.

"Простите, конечно, это ваше право, но это ужасно", - произнесла прохожая.

Звезда "пацанок" тут же записала видео, сидя в машине. Она описала ситуацию, используя нецензурную речь.

"Это шоб у вас было понятие о культуре и вообще😂 Слово простите, ситуации не меняет😏😏", - подписала кадры блогер.

За час пост собрал более 15 просмотров и много комментариев:

"Комплексов было предостаточно, вот и прячется за маской, а мат-перемат это словарного запаса нет😂", "В любой ситуации нужно «сделать вид» 😂, а там уже как получится..😂", "Ты моя звездочка 😍суперовая", "Тебе тоже не мешает сделать вид, что ты культурная", "А лично мне нравится 👍 красота)", "А что вы принимаете от стресса, ведь не удивлюсь если каждый день полстраны пишут, что вы фрик, что это перебор.. Думаю вас это огорчает, но ведь деньги не пахнут. Верно??", "И главное зачем этот вопрос? Живи своей жизнью, рассматривай свое лицо ✌🏼".

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