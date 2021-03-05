Известная модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", устроила смелые танцы

На кадрах Анастасия показалась в футболке, шортиках и без белья. Волосы девушка оставила распущенными, а стояла у комода. Девушка начала танцевать и веселиться, хвастаясь фигурой. Звезда была довольна собой, приговаривая, что она самая крутая. Кадры получились забавными и задорными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хочешь меня? Хочешь и молчишь", - говорила Анастасия, веселясь перед подругой.

"Я самая классная и весёлая, пардон за скромность", - написала под публикацией модель.

Фанаты посмотрели более 9 тысяч раз видео и написали комментарии:

"Самая крутая", "Хочу и молчу", "Красавица", "Это правда", "Однозначно", "Еще водка", "Миллион раз пересмотрела".

Ранее мы сообщали, что звезда Инстаграм и реалити-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрещук показала, как ей меняют внешность.

В этот раз Анастасия удивила видео с салона красоты. На кадрах ей красят волосы, не жалея краски. Мастер просто лил краску с тюбика и сжимал волосы, когда Покрещук все это снимала.

"Когда у мастера поезд через час", - написала участница реалити.

Напомним, переделанная Покрещук из "пацанок" показала, какой была до накаченных губ и скул

А еще Politeka писала, что матюкливая звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук огорошила украинцев новым видео

Также Politeka сообщала, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук без белья вывалила свой срам перед камерой



