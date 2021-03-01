Звезда "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрещук показала себя в необычном образе

На фото Покрещук позирует в халатике, дополнив образ украшениями на шее. Звезда показалась перед камерой, записав видео, где она не ругается матом. Как оказалось, это довольно просто сделать, Анастасии нужно было только замолчать. Такие кадры рассмешили фанатов, которые знают плохую привычку звезды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"На любую тему", - предложила красотка задать вопрос.

"А ты хоть один сторис можешь снять без мата?", - спросил фанат, на что Анастасия и опубликовала молчаливое видео.

"Так норм", - подписала ролик звезда.

Фанаты посмотрели ролик почти 50 тысяч лайкой и написали комментарии:

"Нет, лучше как обычно. Ты офигенная", "Красотка. Так их. Задолбали выпускницы благородных заведений", "Я по глазам мат прочитала", "Я могу матом и посмотреть", "Та ты тут и взглядом уже послала", До последнего ждала, что ты матюкнешься".

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Звезда показала зубы перед тем, как на них установили коронки. Губы звезды были раскрыты специальным приспособлением. Видно, что зубы были обточены.

Глаза Анастасии были подчеркнуты черными стрелками, и конечно, скулы не природно выпирали.

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