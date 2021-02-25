Звезда "Від пацанки до панянки", модель-фрик Анастасия Покрещук показала, как похудела всего за два дня
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала фото «до» и «после» процедур, направленных на похудение. Звезда сети считает, что у нее было 7 лишних килограмм, поэтому всячески стремится к идеальному весу.
На фото Покрещук скинула всю одежду, показав свою неплохую фигурку.
«Я долго собиралась с мыслями выкладывать или нет, ибо единственное чего я стесняюсь это **** тела. Но выложу, шоб вы тоже худели свои с**ки. Не 5 и не 7, а всего 2. Это вообще на грани фантастики если шо», - подписала фото звезда.
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В комментариях ей оставили массу слов поддержки.
«Вдохновляющая молодая женщина. Красиво внутри и снаружи. С любовью от Северной Флориды!», «На второй фото Барби», «Слева лучше, прям пэрсик», «Вы были шикарной, а сейчас просто Клубника Бомба честно говоря», «Настенька, Вы очаровательна сама по себе своей харизмой, самодостаточностью, человечностью. Не нужно стесняться своего тела», - пишут пользователи сети.
Стоит отметить, что Анастасия Покрещук известна своим скандальным характером и тягой к пластическим операциям.
Напомним, что эпатажная звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук померилась размером скул с подружкой: "Не дай Бог".
Как сообщала Politeka, Покрещук неуклюже потрусила телом на камеру, выругавшись матом: "ТикТок ждет твоих танцев".
Также Politeka писала, что Покрещук удивила своим настоящим лицом: "Обалдеть, нормально же было".