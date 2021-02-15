Відома українська модель Анастасія Похрещук показала себе з подружкою

На кадрах Анастасія позувала в толстовці поруч з подружкою, яка закрила очі. Подружки зробили разом Селфі, показавши "качині" губки і знамениті вилиці. Як виявилося, Аня, так звуть другу дівчину, теж вирішила собі зробити яскраво-виражені вилиці. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"А ну, у кого вилиці яскравіше. У Анни вже скоро будуть такі, як у мене. А ви говорите, погано-прибирай. А я задаю моду", - написала Анастасія.

"Навіщо так губи накачувати?", "Анну ніби бджоли покусали, опухла, а якщо будуть вилиці як у Насті, на це буде сумно дивитися", "вогонь"," не дай Бог до таких косметологів"," тепер зрозуміло, хто творець цієї краси", " її ще не посадили?", "Аня, зупинись, вже зміни в гіршу сторону", "Наташ, вони ж всі однакові", "Ля, краса", " так прибрати ж можна, якщо набридне?".

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Покрещук похвалилася відео на своїй Instgaram - сторінці. Дівчина з'явилася в чорному спортивному топіку і штанях, рожевих кросівках і з отруйно малиновим волоссям, підстрибуючи під ритмічну музику.

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