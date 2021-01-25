Участница шоу "Від пацанки до панянки", блогерша Анастасия Покрещук привлекла внимание зрителей своей необычной внешностью

31-летняя звезда интернета сделала несколько пластических операций, и стала совершенно неузнаваемой, передает Politeka.net. Об этом свидетельствуют фото до и после, которые были обнародованы в одной из групп в Инстаграм.

На первом снимке Анастасия предстала с розовомы волосами. Ее скулы стали объемными, также заметны "накаченные" губы.

На другом фото блогерша предстала с черными волосами, она широко улыбалась.

"Блогерша Анастасия Покрещук показала, какой была в 18 лет ⭐

Обладательница самых больших скул в мире опубликовала архивные фото.

«Узнали женщину? Кто-то еще хочет сказать, что раньше было лучше? Натуральная «красота» прекрасная », - иронично написала Анастасия.

Друзья, а вы как думаете? 💫", - поинтересовались авторы публикации.

Почти за час пост собрал более 700 лайков и много комментариев:

"Сейчас бомба👍👍😘😘😍😍😍", "Раньше таки было лучше.это просто фото неудачное", "А, кому она интересна, чтобы сравнивать? Тут думать надо о большем, о голове больной", "Даже не понятно где хуже", "😍😍😍😍😍огонь", "Жесть ((что она с собой сделала 😳", "Как говорит мой знакомый:" Было плохо, сейчас по прежнему "! 😳", "Не на что смотреть уже совсем с ума сошла как она спит с теми шариками не понимаю", "Бедная мама ... »,« это называется деньги, а ума -нифига! "," Какая же это блогерша? Достаточно того что внешность страшная, то еще и слушать противно...", "Ужас себя так изуродовать".

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