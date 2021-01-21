Популярная российская ведущая и певица Ольга Бузова в роскошном золотом наряде рассказала о своих ожиданиях от 2021 года

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем она выразила уверенность в том, что 2021 станет «ее годом».

Бузова порадовала поклонников видео, на котором она под энергичную музыку демонстрирует свое тело в соблазнительных позах. Для этих кадров звезда надела роскошное платье золотистого цвета, состоящее из сверкающих пайеток. Короткий наряд с вырезом на спине и юбке позволяет ведущей продемонстрировать все прелести своей фигуры.

Судя по всему, это видео Бузова сняла накануне – по случаю своего дня рождения.

«Череда моих праздников начинается. Вчера был первый, а ещё будет... сколько не скажу. Это мой год. Опишите меня одним словом», - написала знаменитость.

Ее поклонники тут же отреагировали на этот пост. Стоит отметить, что видео понравилось далеко не всем.

«Надо скромнее одеваться всё-таки есть парень, а то даже трусы видно. Бедный Дава», «Пластики в движениях вообще ноль», «Лучше бы тебе словарь подарили, вместе серёжек с брюликами», «Она правда думает что она сексуальная?», «Одна голова осталась. Туловище испаряется», «Это я после 1го бокала», «Высокомерная и эгоистичная!», «Можно было бы ваще без платья», - пишут люди.

Напомним, "отъевшаяся" на отдыхе Бузова показала фигуру в купальнике: "Страшно на весы вставать...".

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