Звезда телепроекта "Дом-2" и певица Ольга Бузова рассказала, что поправилась и показала фото

Как передает Politeka.net, 34-летняя знаменитость опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором запечатлена в салатовом пиджаке и шортах и с новой прической.

Артистка, которая только вернулась с отдыха на Мальдивах, пожаловалась, что уже устала, поработав с 13.30 до 22.45.

«Если честно, ещё прихожу в себя после отпуска. Москва, и многие события так выматывают, что я успела заново устать. Каждый год обещаю себе начать больше думать о себе, но по-прежнему взваливаю на себя слишком много. А все потому, что мой жизненный опыт ( а он скоро станет ещё на год больше) мне показал, что «хочешь, чтобы все было хорошо - делай все сама»😂😂😂 или как минимум – контролируй», - написала Ольга.

Также она добавила, что набрала лишний вес.

«А еще я поправилась, и меня это бесит», - пожаловалась певица.

Однако пользователи Сети расценили эту реплику, как попытку Бузовой привлечь к себе внимание.

«Это она так кокетничает, чтобы сказали, что ты Олечка, ты идеальна», «Постоянный выпендреж, так надоела эта мнимая звездуля и недопевичка», «Ее кошелек поправился после очередной продажи себя Кремлю», «Выводит людей на раздражение. Она так зарабатывает. Рейтинг растет за счет нас. Она и радуется. А мы сидим строчим комменты. А лучше насрать на нее и заняться собой. Вся жизнь хайп. Просто нам не надо писать и реагировать. Она кормится за счет нас», «Обычный 8 часовой рабочий день, ничего особенного, подумаешь. Вот приехать на работу к 08.00 и уехать в 23.30 - это результат», - пишут в Сети.

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