Российская певица и блогер Ольга Бузова удивила внешностью на новом фото

Как передает Politeka.net, артистка, которой 20 января исполнилось 35 лет, опубликовала свежее фото с празднования в своем микроблоге в Инстаграм.

«Мои девочки. Я Вас люблю ❤», - подписала Бузова фото, на котором запечатлена с сестрой и подругами.

Девушки позируют в коротких платьях, в туфлях на каблуках и с ярким макияжем.

Отметим, фото вызвало бурную реакцию фолловеров Ольги. Артистку заподозрили в чрезмерной ретуши фото. На снимке лицо Ольги выглядит непропорционально большим по отношению к телу.

«Как будто голова другого человека. Нафотошопили», «Почему тело нормальное, а лицо кажется таким большим?», «Хватит уже фотошопить фотки, Оля ты выглядишь на них, как транс», «Уколы красоты делала», «Да пусть хоть так. На неё без мейка-то страшно смотреть. Что с носом - не понятно, как у Джексона, ей-Богу! Морда вся в прыщах, от алкоголя, наверное. При её деньгах так выглядеть - жопа! Но, фотошоп всё исправит», «Себя профейстюнила, чтоб на фоне красивой сёстры выглядеть лучше, вот и лицо расплющило», - пишут в комментариях.

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