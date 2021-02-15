Известная украинская модель Анастасия Покрещук показала себя с подружкой

На кадрах Анастасия позировала в толстовке рядом с подружкой, которая закрыла глаза. Подружки сделали вместе селфи, показав "утиные" губки и знаменитые скулы. Как оказалось, Аня, так зовут вторую девушку, тоже решила себе сделать ярко-выраженные скулы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"А ну, у кого скулы ярче. У Анны уже скоро будут такие, как у меня. А вы говорите, плохо - убирай. А я задаю моду", - написала Анастасия.

"Зачем так губы накачивать?", "Анну как будто пчелы покусали, опухшая, а если будут скулы как у Насти, на это будет печально смотреть", "Огонь", "Не дай Бог к таким косметологам", "Теперь понятно, кто творец этой красоты", "Ее еще не посадили?", "Аня, остановись, уже изменения в худшую сторону", "Наташ, они же все одинаковы", "Ля, красота", "Так убрать же можно, если надоест?".

Мы писали, что Покрещук станцевала шаффл, фанаты не удерживают смех, "прыгающее полено".

Покрещук похвасталась видео на своей Instgaram - странице. Девушка появилась в черном спортивном топике и штанах, розовых кроссовках и с ядовито малиновыми волосами, подпрыгивая под ритмичную музыку.

Напомним, звезда шоу "Від пацанки до панянки" Покрещук жестко высказалась о детях



