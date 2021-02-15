Известная украинская модель Анастасия Покрещук показала себя с подружкой
На кадрах Анастасия позировала в толстовке рядом с подружкой, которая закрыла глаза. Подружки сделали вместе селфи, показав "утиные" губки и знаменитые скулы. Как оказалось, Аня, так зовут вторую девушку, тоже решила себе сделать ярко-выраженные скулы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"А ну, у кого скулы ярче. У Анны уже скоро будут такие, как у меня. А вы говорите, плохо - убирай. А я задаю моду", - написала Анастасия.
"Зачем так губы накачивать?", "Анну как будто пчелы покусали, опухшая, а если будут скулы как у Насти, на это будет печально смотреть", "Огонь", "Не дай Бог к таким косметологам", "Теперь понятно, кто творец этой красоты", "Ее еще не посадили?", "Аня, остановись, уже изменения в худшую сторону", "Наташ, они же все одинаковы", "Ля, красота", "Так убрать же можно, если надоест?".
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