Скуластая Покрещук вызвала раздражение украинцев своим резким высказыванием о беременности

Известная модель и блогер Анастасия Покрещук с увеличенными скулами, обожает эпатаж. Чего только стоит ее образ с малиновыми волосами, и огромными накаченными скулами и губами. В этот раз, пишет Politeka.net, Покрещук жестко отреагировала на вопрос о детях, ответив поклонникам на странице в Instagram.

Фанаты Покрещук, которых у блогера более 250 тысяч спросили у Анастасии родит ли она детей будущему мужу, когда выйдет замуж.

Вопрос звучал так: "Ну, а когда замуж выйдешь, муж будет детей хотеть, ты родишь?"

Вопрос задел 31-летнюю модель за живое, она не стала выбирать выражений и заявила, что только она сама будет решать рожать ей ребенка или нет.

"Рожу тогда, когда я буду хотеть. Я! Понимаете? Потому что не ему девять месяцев ходить и мучиться уродом, как шарик, потом восстанавливаться столько же, еще и рожать-умирать", - высказала свое мнение дипломированный психолог Покрещук.

Женщина назвала такие мысли и вопросы - советско-союзными, и заявила, что ей такие оставлять не нужно. Видимо это слишком взбудоражило блогершу, она явно не собирается рожать детей в ближайшем будущем.

Фанаты по-разному отреагировали на слова своего кумира. Многие девушки поддержали Анастасию, заявив, что она говорит "правильные слова".

Другие с юмором отнеслись к услышанному: "Правильно, тебе точно не надо рожать 👍🏻", "На тебе и закончится и слава богу", "Как шарик ходить 😂😂😂😂😂♥️♥️♥️♥️", "Лучше бы мама её не рожала... 🤮🤮🤮", "Только не рожайте. Вс", "Не от кого рожать... 🤦‍♀️Надо сначала найти от кого рожать", "Кому рожать ей. Неадекват"

Известно, что Настя потратила более 60 тысяч грн на уколы, чтобы накачать себе скулы. По словам Анастасии она знает, что выглядит странно, но это ей не мешает. Анастасию узнала вся страна, после того, как взяла участие в проекте "Від пацанки до панянки".

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