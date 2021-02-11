Бывшая участница проекта "От пацанки до панянки", эпатажная блогерша Анастасия Покрещук, которая "славится" численными пластическими операциями, показала себя в необычном образе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее аккаунт в соцсети.

Так, на своей странице девушка опубликовала видео, как она расчищает снег возле своего дома. Анастасию снимала на камеру телефона соседка, проезжая мимо блогерши на машине.

"Так, кто тут у нас есть? А это же наша звезда!" - посмеялась девушка.

В ответ Анастасия поздоровалась и нецензурно высказалась.

"Я разгребаю себе путь. Я знаю, я прекрасна", - сказала блогерша.

Внешний вид Анастасии был и в самом деле очень нетипичным для нее - она была с лопатой, в сапогах, с шарфом на голове и в большом пуховике.

Фолловеры девушки посмеялись над ее стилем, а некоторые вообще не узнали ее.

"Я сначала подумала, что алкашка какая-то. Будете богаты", "Вот умница", "Я сначала подумала, что это какая-то бабка, пока лица не увидела", - пишут в комментариях.

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