Покрещук поразила новым фото, фигура - блеск, но скулы...

Известная чудачка, украинская модель Анастасия Покрещук, которая в большей степени стала популярной из-за того, что увеличила себе скулы, обожает эпатаж и создает вокруг своей персоны много шума. Последнее фото Покрещук разместила на своей странице в Instgaram, пишет Politeka.net и поинтересовалась у поклонников, нравится ли им такое фото.

Интересно, что многим фанатам нравится вид малинововолосой девушки с огромными скулами и громадными губами. На фото модель похвасталась идеальной фигурой в кожаном наряде.

В кадре Анастасия стоит боком, чтобы показать свои идеальные формы. "Красивая?))", спросила девушка.

Фанаты по-разному реагируют на облик модели. Некоторые до сих пор удивляются, почему молодая и красивая девушка так испортила свое лицо. Ведь скулы Настя накачала себе сама. Для того она потратила более 60 тысяч гривен и очень ценит свое чудачество, выставляя всем на показ. Ранее Анастасия приняла участие в известном шоу "Від пацанки до панянки".

Многие фанаты выразили восхищение своей любимицей: "💣💣💣 Ахринітельна 🔥🔥🔥", "Шедевр!", "Не ну, 🔥🔥🔥🔥 роскошная женщина", "Как всегда шикарная! ❤️"

Однако много подписчиков ужасают скулы Анастасии, они удивляются, почему девушка так поиздевалась над собой:

"Почему вы сделали эти жуткие скулы?", "Они же жуть не красиво как выглядят!", "Зайка, убери скулы, ты без них лучше", "Ну не знаю, привыкнуть к ним нельзя. Ужас-это мягко сказано", "🤢🤢🤢🤢🤢😫😫😫😫😱😱😱😱😱🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮"

Напомним, что звезда шоу "Від пацанки до панянки" Покрещук жестко высказалась о детях: "Не ему ходить шариком-уродом...".

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