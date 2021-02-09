Вилицювата Покрещук викликала роздратування українців своїм різким висловлюванням про вагітність

Відома модель і блогер Анастасія Покрещук зі збільшеними вилицями, обожнює епатаж. Чого тільки вартий її образ з малиновим волоссям, і величезними накачаними вилицями та губами. Цього разу, пише Politeka.net, Покрещук жорстко відреагувала на питання про дітей, відповівши шанувальникам на сторінці в Instagram.

Фанати Покрещук, яких у блогера понад 250 тисяч запитали в Анастасії, чи народить вона дітей майбутньому чоловікові, коли вийде заміж.

Питання звучало так: "Ну, а коли заміж вийдеш, чоловік буде дітей хотіти, ти народиш?"

Питання зачепило 31-річну модель за живе, вона не стала вибирати виразів і заявила, що тільки вона сама буде вирішувати народжувати їй дитину чи ні.

"Народжу тоді, коли я буду хотіти. Я! Розумієте? Тому що не йому дев'ять місяців ходити і мучитися виродком-кулькою, потім відновлюватися стільки ж, ще й народжувати-вмирати", - висловила свою думку дипломований психолог Покрещук.

Жінка назвала такі думки та запитання - радянсько-союзними, і заявила, що їй такі залишати не потрібно. Мабуть, це занадто розбурхало блогершу, вона явно не збирається народжувати дітей в найближчому майбутньому.

Фанати по-різному відреагували на слова свого кумира. Багато дівчат підтримали Анастасію, заявивши, що вона говорить "правильні слова".

Інші з гумором поставились до почутого: "Правильно, тобі точно не треба народжувати👍, "На тобі й закінчиться і слава Богу", "Як кулька ходити 😂😂😂😂😂♥️♥️♥️♥️", "Краще б мама її не народжувала... 🤮 🤮 🤮", "Тільки не народжуйте", "Немає від кого народжувати... ️ ️ Треба спочатку знайти від кого народжувати", "Кому народжувати їй. Неадекват"

Відомо, що Настя витратила понад 60 тисяч грн на уколи, щоб накачати собі вилиці. За словами Анастасії вона знає, що виглядає дивно, але це їй не заважає. Анастасію дізналася вся країна, після того, як взяла участь у проєкті "Від пацанки до панянки".

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