Вилицюватий модель Анастасія Покрещук, яка брала участь у реаліті-шоу похвалилася новими досягненнями

Епатажна блогерка, що стала знаменитою завдяки безлічі пластичних операцій на обличчі, всерйоз зайнялася танцювальним напрямком під назвою Шафл і тепер її Instagram рясніє рухами на цю тематику, пише Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На кадрах дівчина активно пересуває ногами, виконуючи танцювальні трюки в спортзалі під музику. Вона одягнена в широку блакитну футболку оверсайз, спортивні штани і кеди.

"Шафл😎 нові рухи😀, це взагалі ні х🥶я не легко, як здається😅 але я п * * дец намагаюся🤓 🤓", - розповіла своїм фанатам дівчина.

Відео спровокувало хвилю обговорення серед її передплатників. Багато відзначили, що завдяки завзятості і праці у Анастасії вже не погано виходить.

"А що це за вид танцю?", " Але ж виходить! Молодець! Уперта і самодостатня, не слухай тих,хто пише, що не твоє!", " Дуууже добре, видний, що дійсно намагатися, з кожним разом все виразніше і гармонійно виглядае.👏👏👏👏", "

Тік Тік чекає твоїх танців 🙌❤️", - пишуть в мережі.

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