Скуластая модель Анастасия Покрещук, которая принемала участие в реалити-шоу похвасталась новыми достижениями

Эпатажная блогерша, ставшая знаменитой благодаря множеству пластических операций на лице, всерьез занялась танцевальным направлением под названием Шафл и теперь ее Инстаграм пестрит движениями на эту тематику, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах девушка активно передвигает ногами, выполняя танцевальные трюки в спортзале под музыку. Она одета в широкую голубую футболку оверсайз, спортиные штаны и кеды.

«Шафл😎 новые движения😀,это вообще ни х🥶я не легко, как кажется😅 Но я п**дец стараюсь🤓🤓», - рассказала своим фанатам девушка.

Видео спровоцировало волну обсуждения среди ее подписчиков. Многие отметили, что благодаря упорству и труду у Анастасии уже не плохо получается.

"А что это за вид танца?", " А ведь получается! Молодец! Упертая и самодостаточная,не слушай тех,кто пишет,что не твоё!", " Ооочень классно, видно, что действительно стараешься, с каждым разом все отчетливее и гармоничнее виглядае.👏👏👏👏", "

Тик ток ждет твоих танцев 🙌❤️", - пишут в сети.

Напомним, что эпатажная звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук померилась размером скул с подружкой: "Не дай Бог".

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