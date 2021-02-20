Відома модель Анастасія Похрещук, зірка "Від пацанки до панянки", показала себе до операція на щоках

На першому фото зірка здалася без знаменитих скул, знімаючи себе на телефон. Дівчина посміхалася, знімаючи себе на телефон, показавши свою природну красу. На другому фото Анастасія вже була в сучасному вигляді. Модель дивилася в камеру, показуючи зроблені вилиці і губи. Волосся у Похрещук були пофарбовані в яскраві кольори, а декольте виявилося досить сміливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Еволюція) 26 і 32. Кого вибереш ти?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Чекаю твого 45 річчя. Ти будеш ще прекрасніше", " 26. І зробити губи і один раз вилиці. Все шикарна була б"," 26, хоч Вам це і не до душі)"," просто якби в 26 привести волосся в порядок і нафарбуватися то однозначно 26","очманіти, нормально ж було".

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На фото епатажна модель здалася в стильному "прикиді", тоненьких брюках, боді і шубці з леопардовим принтом. При цьому декольте боді було настільки бездонним, що ледь стримувало силіконові принади моделі.

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