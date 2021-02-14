Бывшая участница проекта "От пацанки до панянки", эпатажная блогерша Анастасия Покрещук, показала, что решилась на операцию

Звезда интернета дала новый повод себя пообсуждать, пишет Poiteka.net. Покрещук сделала селфи, находясь в кресле стоматолога.

Звезда показала зубы перед тем, как на них установили коронки. Губы звезды были раскрыты специальным приспособлением. Видно, что зубы были обточены.

Глаза Анастасии были подчеркнуты черными стрелками, и конечно, скулы не природно выпирали.

"Шоб вам было на шо по**очить ,в этот праздничный день❤️😂 Если вдруг вам одиноко, конечно🤗", - написала блогер.

За два часа пост собрал более 8000 лайков и много комментариев.

"Это вам не плюшевый фотошоп бархатных блоггеров, за что я тебя люблю, малышка💌", "Даже на onlyfans контент не такой классный 😂", "И вам приятного аппетита🤪", "Это так спиливают зубы под виниры?", "Не перегибайте палку!", "Просто лучшая😂", "😂😂😂с праздником, красота ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "Вы сделали мой день 😆😆😆😆😆😆😆😆😆", "Когда умеешь делать годные фото 🔥😂😂😂", "Настя, Ты супер😂🔥", "🔥ну что за человек !!! Посмотрела фото и прочитала описание, заряд позитива !!!!!! 👏😂😂😂", "Какая прелесть 🤗", "🔥🔥🔥настя ты молодец", - написали пользователи сети.

Напомним, Анастасия Покрещук появилась в черном спортивном топике и штанах, розовых кроссовках и с ядовито малиновыми волосами, подпрыгивая под ритмичную музыку.

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