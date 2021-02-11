Покрещук станцевала шаффл, фанаты не удерживают смех, "прыгающее полено"

Известная модель, эпатажная Анастасия Покрещук, которая стала популярной благодаря участию в шоу "Від пацанки до панянки", а также после увеличения скул с помощью уколов гиалуроновой кислоты, решила показать несколько танцевальных па в тренажерном зале, пишет портал Poiteka.net.

Покрещук похвасталась видео на своей Instgaram - странице. Девушка появилась в черном спортивном топике и штанах, розовых кроссовках и с ядовито малиновыми волосами, подпрыгивая под ритмичную музыку.

Анастасия назвала свою тренировку "Everyday I’m shuffling", заявив, что "уже гораздо увереннее, и новые движения тоже есть, но в них пока не уверенна😅 Поэтому пока что *** покажу😅"

Девушка подпрыгивала под ритмичную музыку, с ноги на ногу и вбок, однако успела несколько раз сбиться с ритма. Одной рукой Настя помогала себе раскачивая вперед назад.

Танцевальные движения рассмешили поклонников, которые тут же нарекли знаменитость ласково "бревнышком", посоветовали заняться дальше увеличением скул, кто-то дал несколько советов, как улучшить движения:

"Брёвнышко)", "Лучше дальше скулы *бошь, чем танцы 😢", "Смешно выглядит))))", "Настюха, ты как бревно.😂😂😂😂", "Прыгающее полено 😂😂😂", "Да я так с детства прыгаю🤣🤣🤣🤣👍👍👍", "Обожаю шафл🔥🔥🔥", "Когда не будешь думать о движениях и мимика лица будет попроще и играть)", "Ну ржачно хана.😂😂😂😂😂😂", "Ни слуха, ни чувства ритма, ни пластики тела... Зачем?? Настя, лучше сколиоз спины вылечи, а то ты как баба яга горбатая скачешь 🙈" Вы такая красивая, а скулы только портят лицо"

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