Звезда "Від пацанки до панянки", Анастасия Покрищук, недавно поделилась забавным роликом
На опубликованном видео "пацанка" в очередной раз демонстрирует свои скулы с силиконовыми имплантами.
Анастасия подсвечивает выпуклые части лица фонариком от телефона.
"Смотри, я тебе покажу фокус! Видишь светятся скулы? А силиконовые с*ськи, у кого есть, точно так же светятся. И там видно все сосудики", - говорит Анастасия.
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К слову, звезда Инстаграм и реалити-шоу "От пацанки до панянки" Анастасия Покрищук выгуляла свои огромные скулы
Эпатажная девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге, на котором предстала во время прогулки по Киеву.
Так, сразу после Нового года Анастасия отправилась к центральной елке, видимо, чтобы прочувствовать праздник в полной мере, но что-то пошло не так.
"😹😹😹 я задубела за 10 мин, как тут люди часами шастают, не знаю🥴😘🍾🎄 Хеппи нью йер бейби😘🎊🎉🎄🎉🍾🎆", - пожаловалась на собачий холод Покрищук и поздравила фанатов.
Звезда реалити позировала в куртке с пушистым капюшоном на фоне лесной красавицы. Несмотря на все, околевшая Покрищук пыталась улыбаться.
Конечно, невозможно не обратить внимание на ее выпирающие скулы. Ранее Анастасия признавалась, что наколола их себе сама - филерами, которыми обычно увеличивают губы. На это она потратила около 60 тыс. гривен и примерно год.
Напомним, "Я никому не нужна": подробности попытки самоубийства звезды шоу "От пацанки до панянки".
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