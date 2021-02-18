Звезда "Від пацанки до панянки", Анастасия Покрищук, недавно поделилась забавным роликом

На опубликованном видео "пацанка" в очередной раз демонстрирует свои скулы с силиконовыми имплантами.

Анастасия подсвечивает выпуклые части лица фонариком от телефона.

"Смотри, я тебе покажу фокус! Видишь светятся скулы? А силиконовые с*ськи, у кого есть, точно так же светятся. И там видно все сосудики", - говорит Анастасия.

К слову, звезда Инстаграм и реалити-шоу "От пацанки до панянки" Анастасия Покрищук выгуляла свои огромные скулы

Эпатажная девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге, на котором предстала во время прогулки по Киеву.

Так, сразу после Нового года Анастасия отправилась к центральной елке, видимо, чтобы прочувствовать праздник в полной мере, но что-то пошло не так.

"😹😹😹 я задубела за 10 мин, как тут люди часами шастают, не знаю🥴😘🍾🎄 Хеппи нью йер бейби😘🎊🎉🎄🎉🍾🎆", - пожаловалась на собачий холод Покрищук и поздравила фанатов.

Звезда реалити позировала в куртке с пушистым капюшоном на фоне лесной красавицы. Несмотря на все, околевшая Покрищук пыталась улыбаться.

Конечно, невозможно не обратить внимание на ее выпирающие скулы. Ранее Анастасия признавалась, что наколола их себе сама - филерами, которыми обычно увеличивают губы. На это она потратила около 60 тыс. гривен и примерно год.

По словам Покрищук, в первую очередь, необычная внешность дает ей чувство самоудовлетворения, тем более, что она стала известна на весь мир. Девушке льстит, что у нее берут интервью зарубежные СМИ.

Напомним, "Я никому не нужна": подробности попытки самоубийства звезды шоу "От пацанки до панянки".

Также Politeka сообщала, что эпатажная "пацанка" Анастасия Покрищук опять изменила внешность: фото перевоплощения