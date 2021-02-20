Известная модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", показала себя до операция на щеках

На первом фото звезда показалась без знаменитых скул, снимая себя на телефон. Девушка улыбалась, снимая себя на телефон, показав свою естественную красоту. На втором фото Анастасия уже была в современном виде. Модель смотрела в камеру, показывая сделанные скулы и губы. Волосы у Покрещук были покрашены в яркие цвета, а декольте оказалось довольно смелым. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Эволюция) 26 и 32. Кого выберешь ты?", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Жду твоего 45 летия. Ты будешь ещё прекраснее", "26. И сделать губы и один раз скулы. Все шикарная была бы", "26, хоть Вам это и не по душе)", "Просто если бы в 26 привести волос в порядок и накраситься то однозначно 26", "Обалдеть, нормально же было".

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На фото эпатажная модель показалась в стильном "прикиде", тоненьких брюках, боди и шубке с леопардовым принтом. При этом декольте боди было настолько бездонным, что едва сдерживало силиконовые прелести модели.

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