Скуластая модель Анастасия Покрещук, которая принимала участие в реалити-шоу «Від пацанки до панянки», спровоцировала новую волну разговоров о своей внешности

Эпатажная блогерша, ставшая знаменитой благодаря множеству пластических операций на лице, регулярно общается со своими фолловерами посредством соцсетей, пишет Politeka.net

Девушка делится с ними не только зарисовками из своей жизни, но и рекламирует различные товары, тем самым зарабатывая себе на жизнь.

В этот раз Покрещук решила записать новое видео, а для этого попросила своих подписчиков задавать ей вопросы на различную тематику. А чтобы разговор пошёл поживее, показала свое «переделанное» лицо крупным планом.

«Рыбки❤️ пишите вопросы для длинного видео на ютуб❤️🐉👇», - обратилась блогерша.

Пользователи соцсетей тут же принялись задавать вопросы.

«Расскажи за грудь как больно и сколько заживает и не жалеешь что круглые , а не анатомические . Сколько грамм протез»,

«Расскажи, как добилась такой самооценки 😂🔥»,

«Любишь фильмы ужасов?»,

«Первая блогерша, которая меня не бесит через неделю😍»,- спрашивают модель.

Не так давно Покрещук показала фото «до» и «после» процедур, направленных на похудение. Звезда сети считает, что у нее было 7 лишних килограмм, поэтому всячески стремится к идеальному весу.

Напомним, что эпатажная звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук померилась размером скул с подружкой: "Не дай Бог".

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