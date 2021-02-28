Известная модель Анастасия Покрещук, звезда шоу "Від пацанки до панянки", показала, как развлекается

На кадрах Покрещук была в наряде с большим декольте и без белья. Образ модель дополнила украшениями на шее. Изначально девушка показала свои губы, а после этого появилась по пояс, демонстрируя пышный бюст, который прямо выпирал из декольте. Анастасия танцевала под песню Ланы дель Рей, снимая ролик для ТикТок. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"ТикТок", - подписала ролик Анастасия.

Фанаты посмотрели ролик более 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Какая соблазнительная. Тебя нужно в клубничном видео снимать", "Мы с Настей только не давно говорили, что нам надо в Hollywood", "Блин, ну как же это круто", "Тебе очень красиво с таким нейтральным цветом волос", "Богиня", "Как всегда огонь", "Огонь-баба", "Это просто что то нереальное, бомбезная", "Залипла", "Смотрю уже 10 минут, не могу оторваться".

Мы писали, что модель Анастасия Покрещук спровоцировала новую волну разговоров о своей внешности.

В этот раз Покрещук решила записать новое видео, а для этого попросила своих подписчиков задавать ей вопросы на различную тематику. А чтобы разговор пошёл поживее, показала свое «переделанное» лицо крупным планом.

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