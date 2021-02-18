Бывшая участница проекта "От пацанки до панянки" похвалилась соблазнительными формами

Эпатажная модель Анастасия Покрещук, которая "славится" своими нарощенными скулами решила подарить поклонникам кадры новой фотосессии. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее аккаунт в соцсети.

На фото эпатажная модель показалась в стильном "прикиде", тоненьких брюках, боди и шубке с леопардовым принтом. При этом декольте боди было настолько бездонным, что едва сдерживало силиконовые прелести модели.

Анастасия опустила взгляд, чтобы показать нереальный мейкап, и прикоснулась своим огромным маникюром к ложбинке между накачанный "прелестей".

Модель написала, что задумалась о чем-то, однако неизвестно о чем. Ее вопрос звучал так: "О чем это я задумалась?" После чего Покрещук по рекламировала своих дизайнера, визажиста и создателя образов.

Несмотря на то, что Анастасия выглядит, мягко говоря, необычно, и даже в некотором роде извращенно, это не мешает ей иметь фанатов и поклонников, которые тут же засыпают девушку комплиментами. Однако среди подписчиц модели есть и люди, которые не перестают удивляться Покрещук.

"Фигурка зачет, но лицо... Ну это перебор!", "Уродливо, фуууу", "Ну, прям Мадонна!", С личком переборчик!", "Какие титульки, 🔥)))".

Многие фанаты считают своим долгом защитить своего кумира. Несмотря на то, что Анастасия и сама такова, что ей палец в рот не клади, защитницы советуют тем, кому не нравится Покрещук отписаться от нее.

Напомним, что эпатажная звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук померилась размером скул с подружкой: "Не дай Бог".

Ранее Politeka писала,что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук резко "постарела", девушку не узнают

Также Politeka сообщала, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук показала себя до пластики, фото поражают.