Звезда Инстаграм и реалити-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрещук изумила своим внешним видом до пугающих метаморфоз

Как передает Politeka.net, эпатажная девушка опубликовала свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, отвечая на вопросы подписчиков (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Настя прославилась не только в Украине, но и за ее пределами, своей необычной внешностью, которую создала искусственно. Как известно, девушка сделала себе выпирающие скулы и огромные губы. Покрещук наколола их себе сама - филерами, и потратила на это около 60 тыс. гривен и примерно год.

Любопытные пользователи поинтересовались у Покрещук, "как выглядел 1 мл в ее губах".

Девушка ответила, что "никак", показав соответствующее фото.

Публика, стоит отметить, частенько просит Настю показать, как она выглядела "ДО", и изумляется, как из такой красотки можно было превратиться в "чудовище". Покрещук же напротив считает, что раньше выглядела гораздо хуже: девушка называет свое прежнее лицо "рылом".

"Вообще не понимаю, чем вы смотрите? Там было мое рыло - без губ, без скул, вообще без ничего!", - говорит на кадрах розововолосая инстадива.

Настя поспешила показать это свое "рыло" - на зрителей с экранов смотрела миловидная блондинка в обтягивающем платье.

Пользователи с жаром обсудили увиденное:

"нееее... Там как раз таки было не рыло, а лицо... Причем очень красивое"

"Очень красивая была раньше"

"Красавица, та, которая была раньше... P.S. А маникюр.😲"

"Ты красотка такая оказывается... возвращай все назад)"

"Хайпится, все в любую минуту можно вернуть. Поиграется да и исправит все, как многие"

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