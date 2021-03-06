Блогерша с рекордными скулами Анастасия Покрищук удивила публику признанием о детях

Как сообщает Politeka.net, участница шоу "Від пацанки до панянки", а нынче популярная блогерша в Instagram Анастасия Покрищук собрала в своем микроблоге уже более 250 тысяч подписчиков, которых теперь часто радует яркими выходками, необычными фотосессиями и искрометными видео, в которых отвечает на вопросы людей. По больше мере Настя прославилась после того, как увеличила себе скулы до невероятных размеров.

Девушка по образованию психолог и свои знания использует в общении с поклонниками и хейтерами – она дает советы пользователям, щедро приправляя свои высказывания острым словцом. А еще Настя сама научилась колоть себе "уколы красоты", что продемонстрировала в сюжете программы "ЖВЛ", которая сняла о ней целую историю. Анонс этого сюжета Покрищук опубликовала и на своей странице, в нем девушка также рассказала, что когда разбогатеет, то возьмет ребенка из детдома.

Стоит отметить, что вопросы о детях Анастасии задают часто, в одном из недавних видео она весьма жестко ответила на советы рожать ребенка. Теперь же заявила, что она не чайлфри, но, чтобы иметь детей, нужно крепко стоять на ногах. "Я, когда стану очень богатой, так возьму себе ребенка из детдома", - заявила блогерша. К слову, мало кто знает, что эпатажная инста-дива помогает приютам для животных, которых очень любит, так что скорее всего ее можно встретить именно в таком приюте и зоопарке.

Напомним, Звезда "Від пацанки до панянки" Покрищук жестко выругалась по поводу детей: "Ты хочешь стать матерью, а я...".

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