Самая переделанная из "пацанок" Анастасия Покрищук ответила на вопрос о детях, который ей задали фанаты

Как сообщает Politeka.net, скандально известная украинская блогерша Анастасия Покрищук прославилась после съемок в шоу "Від пацанки до панянки". Девушка увлекается пластическими операциями, и если "накачанными" губами или силиконовой грудью уже никого не удивишь, то Настя таким смогла выделится. Девушка перекроила себе лицо, сделав огромные выпирающие скулы, теперь ее лицо выглядит слегка инопланетным.

Покрищук часто в своем микроблоге в Instagram выставляет провокационные фото и видео, а также отвечает на вопросы поклонников. Так, недавно ей задали вопрос о том, почему она не хочет детей, на что девушка ответила весьма эмоционально и с матерными словами.

"Это то же самое, если б я у тебя сейчас спросила: "Почему ты хочешь детей? Я ж не хочу детей, так почему же ты хочешь?". Понимаешь? Это ж дол***бизм, б**дь! Люди разные, су*а! И ты хочешь стать матерью, а я хочу развиваться, расти, зарабатывать деньги, а потом гулять и танцевать", - жестко ответила Анастасия на вопрос пользовательницы.

Также в подписи к видеоролику блогерша написала: "А ну, высказываемся. Кто что думает?". Конечно же такая публикация Покрищук не осталась без внимания поклонников, фолловеры тут же кинулись обсуждать видео, выражая свое мнение. Кто-то соглашается с Настей, а кто-то считает, что она не права.

Напомним, Звезда "Від пацанки до панянки" Покрищук удивила своим настоящим лицом: "Обалдеть, нормально же было".

Как сообщала Politeka, Переделанная "пацанка" Покрищук показала фокус своим лицом, видео: "Там видно все сосудики".

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