Звезда Инстаграм и реалити-шоу "Від пацанки до панянки" Анастасия Покрещук показала, как ей меняют внешность

Звезда прославилась в сети благодаря своей необычной внешности, пишет Poiteka.net. С помощью "уколов красоты" Анастасия увеличила себе скулы и губы. После участия в известном проекте ее популярность стала расти. Сейчас на Покрещук в Инстаграм подписаны 254 тысячи человек.

Кроме этого звезда ведет аккаунт в "Тик Ток", откуда делает репосты видео. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

В этот раз Анастасия удивила видео с салона красоты. На кадрах ей красят волосы, не жалея краски. Мастер просто лил краску с тюбика и сжимал волосы, когда Покрещук все это снимала.

"Когда у мастера поезд через час😂❤️😱🤌🏾", - написала участница реалити.

За полчаса видео собрало более 20 тысяч просмотров и много комментариев.

"Не жалко себя зачем так уродовать", "Ваш кумир Баба Яга?", "😂😂😂😂знакомая ситуация", "Вы такая сладкая", "Кстати до пластики Вы были милашка. Может когда-нибудь вернёте ту внешность", "Интересно, чтоб добиться такого цвета, волосы осветляли?", "Ну вот, что за люди ??? ну не нравится, пройдите, перелистайте !!! И кто мы такие, чтобы решать как кому лучше ??? кто написал эталоны красоты? Человек кайфует от того как выглядит! Ей так комфортно", "цвет бомба !!!!!🔥", "какая же богиня!", "Так себя уродовать может только больной на голову человек😮", - написали пользователи сети.

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