Известная модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", показала, что может

На кадрах Анастасия позировала в футболке и штанах. Девушка была на кухне, а в руках держала нож, которым пыталась расколоть молодой кокос, как она посмотрела в интернете. В итоге у Покрещук все получилось и девушка показала результат работы. Кадры получились забавными и даже смешными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я смогла, молодой кокос поддался", - написала звезда под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 11 тысяч раз и написали комментарии:

"Переживала за твою руку", "Это что ? Сыр?", "Самурай ты наш", "Дрель возьми", "Опасная Настя", "С праздником Настя с 8 марта, будь такой же классной и позитивной", "От тебя Настюх настроение поднимается", "Надо брать тебя с собой в Африку. Не пропаде", "Мини топориком только".

Мы писали, что блогерша с рекордными скулами Анастасия Покрещук удивила публику признанием о детях.

Настя сама научилась колоть себе "уколы красоты", что продемонстрировала в сюжете программы "ЖВЛ", которая сняла о ней целую историю. Анонс этого сюжета Покрещук опубликовала и на своей странице, в нем девушка также рассказала, что когда разбогатеет, то возьмет ребенка из детдома.

Напомним, звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук устроила грязные танцы без лифчика

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