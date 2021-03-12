Известная модель Анастасия Покрещук, звезда "Від пацанки до панянки", показала процесс обучения танца шаффл

Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм Анастасия Покрещук разместила запись видео, в котором вместе с тренером танцует под динамичную музыку шаффл. Динамичный и заводной легкий танец не дается Анастасии, уже несколько месяцев девушка пытается научиться двигаться как перышко, однако, что-то идет не так, (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Анастасия и сама все это видит:

"Я хорошо начинаю, но дальше что-то идёт не так😂 Зато весело😂", - подписала она видеоролики.

В них видно, что девушка медленные движения делает неплохо, но вот когда доходит до быстрых движений, тут и начинаются проблемы, плюс несовпадение с ритмом музыки. Поклонники у Анастасии касательно ее танцев имеют очень неоднозначное мнение. Кто-то поддерживает девушку, с измененной внешностью, другие считают чуть ли не мотиватором своим, другие же просто насмехаются, находя в Покрищук множество недостатков.

Чтобы увидеть больше листайте карусель:

А вот тренер понравился всем, и хейтерам, и почитателям Покрищук.

"Парень молодец 👏", "Тренер молодец", "Мальчик-Профи!!", "Он классно танцует🔥такая легкость в движении🔥 Парень симпатюля. И такой лёгкий!", "Пацан наверное тоже не с первого раза так научился! А уж какой танец изучать...это дело каждого".

Некоторых заинтересовало, почему Анастасия задалась целью выучить именно такой танец:

"Пока что ноги мат*ком", "Признать свою уникальную деревянность. И понять, что возможно вы будете хорошо рисовать", "А почему именно такой танец? А не что-то более женственное стриппластика или pole dense?? Такие танцы подростки лет 12 танцуют", "Двигаешься как деряваная😂😂😂😂", "На инопланетянина похожа", "Ты молодец, что стараешься наверное, но это просто пипец😂😂😂", "Только руки, их нужно как то грамотно пристроить в танец", "Довольно-таки не плохо👏", "Така страшна, капец 😮", - отозвались в комментариях фолловеры.

Стоит сказать, что Анастасия занимается собой и вкладывает финансы в свой мега необычный облик. Девушка не гнушается в разговорной речи употреблять матерные выражения, чем, видимо, располагает определенную категорию фолловеров. На данный момент подписчиков у эпатажной красотки более 255 тысяч человек.

Напомним, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук вспылила из-за замечаний о своей внешности: "Рассматривай свое лицо".

Как сообщала Politeka, эпатажная "пацанка" Покрищук похвасталась новыми зубами, теперь белее унитаза: "Цель достигнута".

Также Politeka писала, что звезда "Від пацанки до панянки" Покрещук попала в беду из-за операций: "Организм не привык...".